Grzegorz Piątek z Nagrodą Moczarskiego za książkę o planach odbudowy Warszawy po wojnie

Decyzję o przyznaniu nagrody ogłoszono w mediach społecznościowych Domu Spotkań z Historią. Jak poinformowali organizatorzy konkursu, jury dokonało wyboru spośród aż 105 książek zgłoszonych do nagrody.

Jury doceniło "Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949" za nowatorskie i panoramiczne ujęcie tematu odbudowy stolicy po II wojnie światowej. Autor pokazał wielkie urbanistyczne problemy dawnej Warszawy i mało znane koncepcje urbanistyczne okresu dwudziestolecia, kiedy szukano drogi rozwoju stolic zachodniej Europy. To wszystko wpłynęło na to, jak do odbudowy Warszawy zabrali się architekci i urbaniści.