"Wyciągnął nóż i brutalnie dźgnął nim 35-latka w klatkę piersiową"

Policjanci z Wydziału wywiadowczo-patrolowego śródmiejskiej komendy interweniowali w alei Jana Pawła II. Ze zgłoszeń wynikało, że doszło tam do ataku nożownika. Policjanci po chwili przyjechali na miejsce oraz udzieli pomocy medycznej poszkodowanemu 35-letniemu obywatelowi Turcji. Chwilę wcześniej został dźgnięty nożem w klatkę piersiową. Pogotowie przetransportowało go do szpitala.