Kontrola spółki od szpitala na Narodowym. "Miesięczny koszt zarządu ponad 600 tysięcy złotych, funkcjonuje na tak zwaną gębę"

Joński: ponad 600 tysięcy złotych miesięcznie dla zarządu

- Pan minister we wtorek nas poinformował, że nie brał udziału nikt z ministerstwa przy budowie szpitala tymczasowego. Dotarliśmy do tych kosztów, analizujemy wszystkie te pozycje. Koszt całkowity miesięczny według tego modelu, który został przygotowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, to 21 583 340 złotych, ale to, co nas zastanawia w tej tabeli, to koszty zarządu (…) Według informacji przedstawionych w tabeli miesięczny koszt zarządu szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym to 624 tysiące 416 złotych - powiedział Dariusz Joński.