Wrócili do poszukiwań na terenie dawnego więzienia "Toledo", znaleźli kolejny grób

O kolejnym etapie poszukiwań szczątków ofiar zbrodni komunistycznych na terenie dawnego więzienia "Toledo" przy ulicy 11 listopada na Pradze poinformowało Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. "Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN rozpoczął trzeci etap prac poszukiwawczych na terenie dawnego Aresztu Karno-Śledczego Warszawa III (tzw. Toledo) na warszawskiej Pradze. W czerwcu ub. roku, a także podczas kolejnych dwóch etapów działań odnaleziono tam szczątki 19 osób. Aktualnie prace prowadzone są w miejscu dawnego ogrodu więziennego, gdzie miało dochodzić do tajnych pochówków ciał zamordowanych więźniów politycznych" - podawało biuro w czwartek rano.

"Tu wykonywano ogromną większość egzekucji"

W opinii wiceprezesa IPN, który kieruje pracami poszukiwawczymi, teren dawnego więzienia "Toledo" to miejsce szczególne. - Było to więzienie, które w pewnym momencie było nawet ważniejsze niż więzienie przy ulicy Rakowieckiej. Tutaj bowiem do 1948 roku wykonywano ogromną większość egzekucji - mówił Szwagrzyk podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w kwietniu w miejscu prac. - Dzisiaj, na terenie dawnego więzienia, mamy już współczesne osiedle, powstałe w latach osiemdziesiątych. Od wielu miesięcy Instytut Pamięci Narodowej starał się określić miejsca, o których mówili świadkowie jako te, które mogą kryć szczątki ofiar komunizmu – dodał.