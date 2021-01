Ponad 60 budynków bez ogrzewania. Nowy termin usunięcia skutków awarii

Mieszkańcy ponad 60 budynków na Pradze od piątku pozbawieni są ciepłej wody i ogrzewania. Prace naprawcze przedłużają się. Z najnowszych komunikatów firmy Veolia, wynika, że awaria ma być usunięta do godziny 20 w niedzielę.

W piątek rano przy Jagiellońskiej doszło do awarii rury ciepłowniczej. Mieszkańcy mieli odzyskać ciepło do 11 w sobotę. Ale gdy na miejsce dotarł nasz reporter Artur Węgrzynowicz, ocenił, że awaria nie wygląda na usuniętą. - Widać tutaj bardzo dużo pary, na miejscu pracują służby Veolii. Droga nadal jest zablokowana. Jeden z pracowników przekazał mi, że doszło do kolejnej awarii, obok tej poprzedniej, około 100 metrów bliżej alei "Solidarności", na skrzyżowaniu Jagiellońskiej z Kępną – powiedział.

Budynki przy ośmiu ulicach

Przed 12 w sobotę na stronie Veolii pojawił się komunikat o przerwach w dostawach ciepła w okolicy Jagiellońskiej. "W dniu 16.01.2021 od godz. 11:00 w rejonie ul. Jagiellońska nastąpiła przerwa w dostawach ciepła. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest 17.01.2021 o godz. 11:00" – napisano w komunikacie. Przerwy obejmują ulice: Jagiellońską, Kępną, Marcinkowskiego, Okrzei, Sierakowskiego, Targową, Wrzesińską i Zamoyskiego. Szczegółowy wykaz budynków objętych wyłączeniem znajduje się na stronie Veolii.

W niedzielę rano komunikat zaktualizowano. Wynika z niego, że prace przedłużają się. Nowy termin usunięcia skutków awarii, który podaje firma to godzina 20 w niedzielę.

Gruz, asfalt, pisach w rurach

Jak wyjaśniła nam rzeczniczka Veolii Aleksandra Żurada, godzina została przesunięta, ponieważ w trakcie awarii doszło do dużego wypływu wody, który z kolei spowodował, że do instalacji ciepłowniczej dostał się gruz, asfalt i piach. - Nasi pracownicy musieli ręcznie kopać i oczyszczać to miejsce, żeby dostać się do instalacji. Ciężki sprzęt był na miejscu, ale nie można go było wprowadzić, żeby nie zrobić szkód - wyjaśniła Żurada.

Takie ręczne oczyszczanie zajęło pracownikom Veolii całą noc. - Teraz można przystąpić do usuwania awarii, co oznacza, że termin włączenia tych dostaw ciepła został przesunięty na - liczymy - godzinę 20 - przekazała Żurada.

W sobotę rzeczniczka tłumaczyła, jak doszło do sytuacji. Przy napełnianiu ciepłociągu może wystąpić zjawisko uderzenia hydraulicznego, które stwarza ryzyko awarii w jakimś innym, bliskim miejscu. - To ryzyko wystąpienia awarii dodatkowo wzrasta przy niskich temperaturach, które mamy. Wynika to z dużej różnicy temperatury wody w rurociągu i temperatury na zewnątrz - mówiła Żurada. Doprecyzowała też, że awaria dotyczy ponad 60 budynków, które pokrywają się z adresami z piątkowej awarii.

Prace przy usuwaniu skutków awarii ciepłowniczej się przedłużają Wojciech Olkuśnik, PAP

Powołano sztab kryzysowy

W komunikacie przesłanym w sobotę wieczorem spółka wskazała, że problemy z siecią ciepłowniczą na Pradze Północ są prawdopodobnie wynikiem wcześniejszej awarii Elektrociepłowni Żerań. W czwartek ze względu na czasowe ograniczenie produkcji ciepła przez kilka godzin do rurociągów warszawskiego systemu ciepłowniczego tłoczona była woda, która zamiast 90 stopni Celsjusza, miała temperaturę niespełna 50 stopni.

Spółka podkreśliła przy tym, że - przewidując możliwe skutki awarii - w piątek powołano stały sztab kryzysowy, aby zapewnić optymalną pracę sieci ciepłowniczej przez okres nadchodzącej fali mrozów. "W ramach działań sztabu kryzysowego Veolia Energia Warszawa S.A. zabezpieczyła już w piątek rano pracę ekip na kolejne dni" - podano, podkreślając, że taka organizacja pracy skutkuje "najkrótszym możliwym czasem usuwania awarii".

Ratusz: mamy lokale zastępcze

Tymczasem w Warszawie nocą temperatura spadła kilkanaście stopni poniżej zera. - Straż miejska jest już w kontakcie z administratorami budynków. Jeśli gdzieś są mieszkańcy, którzy mogą wymagać pomocy, to ją zapewnimy. Mamy do dyspozycji lokale zastępcze, przeniesiemy tam osoby, które będę tego potrzebować. Możemy też dostarczyć elektryczne piecyki tym, którzy zgłoszą taką potrzebę - zapewniała w sobotę Karolina Gałecka, rzeczniczka ratusza.

I dodała, że jeśli ktoś potrzebuje wsparcia lub wie o osobie mogącej go potrzebować, powinien dzwonić na miejską infolinię 19 115.

Gałecka zapewniła też, że zimno nie grozi pacjentom Szpitala Praskiego. - Szpital ma zapewnione zasilanie awaryjne – poinformowała.

Autor:mp/r/b

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP