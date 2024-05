Uciekli z ośrodka, ukradli "atrakcję dla gości" i ruszyli na wycieczkę

Dwaj 17-latkowie uciekli z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, a później ukradli trabanta, który był atrakcją dla gości karczmy i włamali się do kiosku. Wycieczkę zakończyli policjanci.

We wtorek, 21 maja, w godzinach nocnych dwóch 17-latków uciekło z jednego z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych na terenie powiatu lipskiego.

- Dotarli do pobliskiej karczmy, skąd ukradli zaparkowanego w jej pobliżu trabanta, który był atrakcją dla gości restauracji. Skradzionym samochodem udali się do Lipska, gdzie włamali się do kiosku, z którego ukradli wyroby tytoniowe i e-papierosy. Obładowani łupem wyruszyli w trasę trabantem w kierunku Opola Lubelskiego. Niestety, na trasie popsuł się im samochód, więc postanowili, wyjąć z niego akumulator i w dalszą wędrówkę udali się pieszo – przekazuje w komunikacie asp. Monika Karasińska z policji w Lipsku.