Policja: znęcał się psychicznie i fizycznie nad konkubiną, kopał, wyzywał i groził funkcjonariuszom. Usłyszał osiem zarzutów

Otwoccy policjanci zatrzymali podejrzanego o znęcanie się fizycznie i psychicznie nad konkubiną. Kobieta bała się wrócić z dzieckiem do domu i powiadomiła o sprawie funkcjonariuszy. Jak informuje rzeczniczka komendy, podczas interwencji mężczyzna był agresywny - wyzywał i kopał funkcjonariuszy, groził im pozbawieniem życia i podpaleniem ich dobytku, a potem kopał w drzwi radiowozu. 39-latek usłyszał łącznie osiem zarzutów i został tymczasowo aresztowany.

Jak informuje rzeczniczka otwockiej policji Paulina Harabin, w ubiegłą środę do komendy zgłosiła się kobieta z dzieckiem, która bała się wrócić do mieszkania, ponieważ jej konkubent był bardzo agresywny. - Kobieta nadmieniła też, że mężczyzna już od marca często wszczyna awantury, podczas których wyzywa ją, ubliża i popycha - zaznacza Harabin.

Policjanci z zespołu wywiadowczo-interwencyjnego pojechali pod wskazany adres. - W mieszkaniu zastali 39-latka, który zachowywał się agresywnie i nie stosował się do wydawanych poleceń. Mundurowi użyli wobec niego siły fizycznej i założyli na ręce kajdanki. Wtedy mężczyzna stał się jeszcze bardziej agresywny - zaczął wyzywać i kopać policjantów. Groził im też pozbawianiem życia i podpaleniem ich dobytku, chcąc w ten sposób wymusić na nich odstąpienie od czynności - relacjonuje policjantka.

Zaznacza, że mężczyzna nie uspokoił się nawet w trakcie doprowadzenia do radiowozu: - Cały czas znieważał funkcjonariuszy i stawiał opór. Kiedy policjanci wsadzili mężczyznę do pojazdu i zamknęli drzwi, ten położył się kanapie i zaczął w nie kopać, przez co zostały uszkodzone.