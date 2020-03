Oddział ratunkowy w szpitalu w Nowym Dworze otwarty. Część pacjentów wciąż czeka na ewakuację

- O godzinie 15 Szpitalny Oddział Ratunkowy został otwarty - przekazał we wtorek Jacek Kacperski, dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego.

Pacjenci czekają na ewakuację

Sytuacja na zamkniętym oddziale chorób wewnętrznych pozostaje bez zmian. - Pacjenci czekają na ewakuację do innego szpitala. Prawdopodobnie będzie to Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie. Mowa tu o 15-16 pacjentach. Decyzja w tej sprawie ma zapaść najpóźniej do środy - mówi Kacperski.