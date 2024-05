Zderzenie czterech samochodów na Trasie Łazienkowskiej

Cztery samochody zderzyły się w alei Armii Ludowej, tuż przed mostem Łazienkowskim. Jedna osoba trafiła do szpitala. Są utrudnienia w stronę Pragi-Południe. Korek ciągnie się aż do Pomnika Lotnika.

Do zdarzenia doszło w alei Armii Ludowej, przy skrzyżowaniu z ulicą Myśliwiecką i zjeździe na Solec. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt 24. "Na moście Łazienkowskim w kierunku Pragi zderzyły się 4 auta i co najmniej 1 pas jest zablokowany" - napisał internauta. "Korek na Armii Ludowej sięga chyba Pomnika Lotnika i ledwo się rusza" - dodał. Na mapach google korek rzeczywiście ciągnie się do miejsca podanego przez internautę.