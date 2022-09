Zamknęli najłagodniejszy podjazd na skarpę. Rowerzyści skazani na objazd

Zamknięcie pasa rowerowego w ciągu ulicy Spacerowej bardzo doskwiera mieszkańcom południowych dzielnic miasta, którzy chcą się dostać do centrum. Drogę dla cyklistów zamknięto ze względu na budowę linii tramwajowej do Wilanowa, ale robotników tam jeszcze nie widać. Rzecznik Tramwajów Warszawskich przekonuje, że prace właśnie się rozpoczynają i utrzymanie przejazdu nie było możliwe.

Z końcem sierpnia na Mokotowie wprowadzono nową organizację ruchu związaną z rozpoczęciem budowy linii tramwajowej do Wilanowa. Znacznie zwężono kilka kluczowych dla mieszkańców dzielnicy arterii: Sobieskiego, Belwederską, Puławską czy Spacerową. Utrudnienia w wyjątkowy sposób dotknęły też rowerzystów. Tymczasowo zawieszony został pas zlokalizowany na zamkniętej jezdni Spacerowej i Goworka. Objazd dla cyklistów poprowadzony został drogą dla rowerów wzdłuż Belwederskiej i Bagatelą. Natomiast chodnik po północnej stronie ulicy wciąż jest dostępny dla pieszych.

"Dla wielu osób to duże wyzwanie"

Zamknięcie ścieżki rowerowej na Spacerowej budzi sprzeciw rowerzystów, bo to najłagodniejszy podjazd pod Skarpę Wiślaną. Dla wielu z nich inne podjazdy są trudne do pokonania, również ten, którym wyznaczono objazd.

Z takiej organizacji ruchu nie jest zadowolona pani Joanna, nasza czytelniczka i mieszkanka Mokotowa, która do tej pory codziennie korzystała z pasa rowerowego na ulicy Spacerowej w drodze do pracy. - Wyznaczony objazd przez Belwederską i Bagatela jest bardzo stromy. Ja sobie radzę, ale dla wielu osób to duże wyzwanie. Dzisiaj [w czwartek - red.] widziałam, jak niektórzy prowadzili rowery pod górę - mówi nam pani Joanna. - Spacerową do placu Unii Lubelskiej można było jechać pasem rowerowym i dalej drogą dla rowerów. Objazd jest poprowadzony przez DDR i dalej po jezdni. To znaczne utrudnienie dla rowerzystów o słabszej kondycji fizycznej i tych, którzy boją się jechać ulicą - podkreśla.

Nasza czytelniczka pyta, dlaczego pas rowerowy został wygrodzony, skoro na Spacerowej nie są prowadzone prace. - Żadnej koparki tam do tej pory nie widziałam. Jeśli jakiekolwiek prace mają tam ruszyć na przykład za miesiąc, to dlaczego zamykają już teraz - zastanawia się.

Na niektórych fragmentach wygrodzona jest również ścieżka rowerowa po wschodniej stronie ulicy Sobieskiego na odcinku od Beethovena do Chełmskiej. Rowerzyści mogą co prawda korzystać z drogi zlokalizowanej po drugiej stronie jezdni, ale jej stan pozostawia wiele do życzenia. Nawierzchnia jest nierówna i popękana.

"Nie mogliśmy utrzymać otwartych dróg rowerowych"

O wyjaśnienie poprosiliśmy Macieja Dutkiewicza, rzecznika prasowego Tramwajów Warszawskich. Zapewnił, że prace na tym odcinku już się rozpoczęły. - Na Spacerowej już prowadzimy roboty. Od dziś [czwartku - red.] jest tam frezowana nawierzchnia asfaltowa, więc pas dla rowerzystów na zamkniętym obszarze jest coraz krótszy - wyjaśnił Dutkiewicz. - Wkrótce też zaczniemy roboty rozbiórkowe przy Beethovena. Nie mogliśmy więc utrzymać dłużej otwartych dróg dla rowerzystów na terenie robót - dodał.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich informował wcześniej, że prace zaplanowane na najbliższe dwa tygodnie to przede wszystkim roboty rozbiórkowe. - Wykonawca, czyli firma Budimex, zacznie od frezowania nawierzchni asfaltowych. Na Puławskiej zajmie się demontażem sieci siec trakcyjnej na odcinku Madalińskiego do placu Unii Lubelskiej. Chwilę później wystartuje rozbiórka torów i małej architektury. Kolejne prace to dalsze zabezpieczenie drzew i zieleni. Równolegle powinny rozpocząć się prace nad wykopami z lokalizacją uzbrojenia podziemnego. Przebudowa podziemnych instalacji, to będzie pierwsze zadanie jakie czeka wykonawcę - wyliczył Dutkiewicz.

