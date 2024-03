Urzędnicy przekazują, że z weekendowego deptaku będzie można korzystać aż końca października (we wrześniu i październiku na odcinku od Świętokrzyskiej do placu Zamkowego). Trakt będzie udostępniany także w czasie świąt i dłuższych weekendów – m.in. w okresie Świąt Wielkanocnych (do 1 kwietnia), weekendu majowego (od 1 do 5 maja), Bożego Ciała (od 30 maja do 2 czerwca oraz w Święto Wojska Polskiego (od 15 do 18 sierpnia).