W niedzielę RUNbertów. "Jeden z najszybszych biegów na pięć kilometrów"

Organizatorzy mówią, że to jeden z najszybszych biegów na pięć kilometrów w Warszawie. Rekord Biegu Rembertowa wśród mężczyzn należy obecnie do maratończyka Jakuba Nowaka (14:33). Wśród kobiet do tej pory trasę najszybciej pokonała Sabina Jarząbek (16:56). W tym roku w zawodach wystartuje pół tysiąca osób.