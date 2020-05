Ta droga miała odciążyć Dolinę Służewiecką. Radny: zrezygnujmy z budowy

Nie przedłużajmy Ciszewskiego do Wilanowa - apeluje ursynowski radny. To droga, która miała ułatwić kierowcom omijanie jednej z najbardziej zakorkowanych ulic Warszawy.

- Dolina Służewiecka stoi nawet w sylwestra o czwartej nad ranem – śmieje się Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl, który na co dzień relacjonuje sytuacje na stołecznych ulicach. - Zdecydowanie to jedna z najbardziej zakorkowanych arterii Warszawy. Korek w tym miejscu jest permanentny – dodaje reporter.

Alternatywą dla kierowców, którzy w Dolinie Służewieckiej tracą cenne minuty, miało być przedłużenie Ciszewskiego do Wilanowa, od Kiedacza do alei Rzeczypospolitej. To inwestycja, która w planach miejskich drogowców pojawiła się jeszcze w latach 80. Ale ciągle stało coś na przeszkodzie. Wreszcie, w 2017 roku powstał projekt budowlany, a rok później Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych uzyskał decyzję środowiskową. Koniec problemów? Skądże. Decyzję zaskarżyli sąsiedzi inwestycji, obawiając się hałasu.