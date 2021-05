Miasto rozszerza strefę płatnego parkowania, będą zmiany w oznakowaniu miejsc parkingowych

"Zadaniem wyłonionego wykonawcy będzie odpowiednie oznakowanie miejsc parkingowych. Pod tym kryje się szereg czynności do wykonania. To m.in. odświeżenie wytartego oznakowania poziomego, namalowanie go w lokalizacjach, w których obecnie go nie ma, a będą przewidziane przyszłe miejsca postojowe, wyznaczenie niebieskich "kopert" do parkowania dla osób niepełnosprawnych, wreszcie wstawienie znaków pionowych określających zasady parkowania" - poinformowali drogowcy.