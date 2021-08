Ukrył się pomiędzy rurami i zawisł głową w dół. Nietoperz w garażu podziemnym na Kabatach

Mały nietoperz zawędrował do garażu podziemnego jednego z wieżowców na Kabatach. Pośród rur wodno-kanalizacyjnych wypatrzył go mieszkaniec budynku i wezwał na miejsce ekopatrol. Ssakiem zajmą się pracownicy Lasów Miejskich.

Strażnicy miejscy z ekopatrolu interweniowali na Kabatach w środę wieczorem. Jak przypuszczają, młody nietoperz prawdopodobnie uciekał przed miejskim hałasem i zabrnął w ślepy zaułek podziemnego parkingu jednego z wieżowców. Ukrył się pomiędzy rurami i zawisł głową w dół. W takiej pozycji wypatrzył go jeden z mieszkańców, który na szczęście od razu zawiadomił o tym strażników miejskich z ekopatrolu.

- Strażnicy delikatnie odłowili śpiącego i wyraźnie osłabionego nietoperza. Następnie umieścili go w specjalistycznym transporterze i przekazali do Lasów Miejskich. W Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt zajmą się nim specjaliści od przywracania sił osłabionym zwierzakom - informuje Jerzy Jabraszko ze Straży Miejskiej. Akcja przebiegła wzorowo i jeśli mały ssak odzyska tylko siły, powróci do latania.