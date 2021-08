MPO chwali się nowymi śmieciarkami. "Generowany podczas pracy pojazdów dźwięk jest minimalny"

19 nowych śmieciarek wyjedzie na ulice Warszawy. Mają być bezpieczne i ciche. "Generowany podczas pracy pojazdów dźwięk jest minimalny, dzięki czemu nie są one uciążliwe dla mieszkańców i otoczenia" - czytamy w komunikacie stołecznego ratusza.

– Z każdym rokiem rośnie ilość produkowanych odpadów komunalnych. Dotyczy to szczególnie dużych miast – na czele z Warszawą. To oznacza większe zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania transportowe do obsługiwanych przez MPO dzielnic stolicy, które zapewniają bezpieczną i efektywną pracę – powiedział na podczas prezentacji aut Zdzisław Gawlik, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie. - Mamy 200 pojazdów, z tego 140 bezpylnych - mówił Gawlik. Słowo "bezpylne" oznacza, że podczas opróżniania kontenerów, odpady nie wypadają np. na ulicę.