Politycy Porozumienia zapraszają do "okrągłego stołu". Ratusz: on już się odbył

"Te pożyczki wypłacane są opieszale"

Ratusz: "okrągły stół" już był

Warszawski ratusz odniósł się tego samego dnia do zarzutów polityków Porozumienia. W komunikacie wysłanym do mediów poinformował, że przedstawione podczas konferencji dane dotyczą mikropożyczek, które są jedną z części tarczy antykryzysowej. "Do Urzędu Pracy m.st. Warszawy wpłynęło już (dane na 20 maja br.) ponad 114 tys. wszystkich wniosków w ramach tarczy. Wypłaciliśmy 51 mln zł wsparcia. To już ponad połowa wszystkich przyznanych nam przez rząd środków" - czytamy w komunikacie ratusza.