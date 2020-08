Interwencja policji na pętli Wilanowska. "Mężczyzna naruszył nietykalność cielesną policjantki"

Według autorki wpisu zdjęcie zostało wykonane w poniedziałek z autobusu linii 709 jadącym do Piaseczna o godzinie 11.25. Osoba, która umieściła je w sieci napisała między innymi, że "pan nie miał maseczki" i że "pewnie się stawiał".

Relacja policji

Do opublikowanego wpisu odniosła się na Twitterze Komenda Stołeczna Policji, która zdementowała podane tam informacje. "Sprawdź, zanim podasz dalej. Nie twórz fakenewsów" - zaapelowała KSP. Zapewniają, że to nie maseczka była powodem zatrzymania. Jak twierdzą, chodziło o atak na policjantkę. "Patrol szybko obezwładnił mężczyznę. Ten usłyszał już zarzut naruszenia nietykalności cielesnej" - czytamy we wpisie.