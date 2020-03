Pacjent z koronawirusem wyszedł ze szpitala po alkohol. Policja szuka klienta, którego minął w sklepie

61-latek z pozytywnym wynikiem badania na obecność koronawirusa wyszedł ze szpitala przy Wołoskiej. Udał się do pobliskiego sklepu, po alkohol. Grozi mu nawet do ośmiu lat więzienia.

- Na tym jednak nie zakończono czynności. Policjanci nie odpuścili, ustalając, że wcześniej mężczyzna udał się do pobliskiego sklepu po alkohol. Niestety w jego przypadku mówimy o skrajnej nieodpowiedzialności i jest to delikatne określenie, biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku mężczyzny wynik badania koronawirusa był pozytywny - poinformował Marczak. - Czynności prowadzimy w kierunku art 165 kodeksu karnego, za co grozi nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności - dodał. Chodzi o artykuł, w którym mowa o "sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wiel­kich rozmiarach".