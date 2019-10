Pieszy zginął na Bielanach. Policjanci testowali hamulce auta

Rodzice z dzieckiem w wózku przechodzili przez pasy, gdy doszło do tragicznego wypadku. Ojciec zdołał wypchnąć bliskich na chodnik. Sam zginął potrącony przez rozpędzone BMW. Policjanci i biegły testowali, czy samochód miał sprawne hamulce. Uchwyciła to kamera TVN24.

Jaka była prędkość i styl jazdy?

- W tej chwili nasze działania skupiają się na tym, by dokładnie odtworzyć cały przebieg zdarzenia, by choćby odpowiedzieć na pytanie, jaka była prędkość i styl jazdy kierującego - mówił w poniedziałek Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. Zastrzegł jednak, że najpierw konieczne jest zebranie wszystkich materiałów w tej sprawie, między innymi przesłuchanie świadków i zgromadzenie nagrań z monitoringu.

Śledczy będą musieli skorzystać z opinii biegłych. - Wszystko po to, by mieć stuprocentową pewność, w jaki sposób zachowywał się pojazd, czy była możliwość zatrzymania auta. Chodzi o to, by odpowiedzieć na wszystkie pytania, które mogą powstać w tej sprawie. Pamiętajmy o odpowiedzialności karnej i o tym, że to wszystko jest brane pod uwagę przez sędziego w kontekście wydawania wyroku - wyjaśniał Marczak.