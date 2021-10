Wielki garaż na 150 tramwajów. Wykonawca zajezdni Annopol wybrany

Tramwaje Warszawskie podają, że wykonawcą zajezdni Annopol na Białołęce będzie konsorcjum firm ZUE SA i Yörük Yapı Inşaat A.Ş. Jego oferta opiewała na 665 milionów złotych. Tramwajarze zapewniają, że będzie to najnowocześniejsza zajezdnia w Polsce.

Jak przypomina portal transport-publiczny.pl, w czerwcu oferty przedstawiły cztery firmy a oferty rozciągały się w przedziale od 805,4 miliona złotych do 1,344 miliarda złotych brutto. Wszystkie były grubo powyżej budżetu określonego na 406 milionów złotych. W przetargu przewidziano jednak końcową aukcję elektroniczną. "Na prowadzenie wysunęła się krakowska firma ZUE, która do współpracy wzięła turecką firmę Yoruk Yapi Insaat – nowego gracza na polskim rynku. Konsorcjum zeszło z ceny 808 mln zł do 655,1 mln zł brutto" - podał portal. A tramwajarze zdecydowali się dołożyć 150 milionów złotych.