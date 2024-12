Zawalił się most, spadły cysterny. Tysiące litrów szkodliwych substancji w rzece

Do czterech wzrosła liczba ofiar zawalenia się mostu między dwoma stanami na północnym wschodzie Brazylii. Nadal jednak los kilkunastu osób pozostaje nieznany. Akcja poszukiwawcza przebiega w trudnych warunkach, ponieważ w wyniku katastrofy do rzeki Tocantins wpadły cysterny przewożące tysiące litrów pestycydów i kilkadziesiąt ton kwasu siarkowego.

Środkowa część mostu Juscelino Kubitschek de Oliveira łączącego brazylijskie stany Tocantins i Maranhao zawaliła się w niedzielę. Według brazylijskich mediów w wyniku katastrofy do wody wpadło co najmniej osiem pojazdów. Lokalne służby poinformowały o czterech ofiarach śmiertelnych (trzech kobietach oraz mężczyźnie) oraz kilkunastu zaginionych. Od kilku dni na miejscu trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, ale przebiega ona w niezwykle trudnych warunkach.

Wśród pojazdów, które spadły do rzeki Tocantins znalazły się cysterny przewożące około 25 tysięcy litrów pestycydów oraz 76 ton kwasu siarkowego. Niezwykle szkodliwe dla środowiska substancje zaczęły uwalniać się do wody, co uznano za zagrożenie dla nurków.