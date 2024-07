Ryzyko największej katastrofy ekologicznej w historii

Filipiński tankowiec zatonął w czwartek u wybrzeży Manili - poinformowały miejscowe władze. Na pokładzie było 1,4 miliona litrów oleju opałowego. Jeśli całość ładunku przedostanie się do wody, może być to największa katastrofa ekologiczna w historii Filipin. Trwają poszukiwania członka załogi statku.

Do wypadku doszło około godziny 1.10 w czwartek czasu lokalnego (w Polsce była godz. 19.10 w środę), około 11 kilometrów na wschód od Lamao Point w gminie Limay, przy czym nie obserwowano wówczas złych warunków pogodowych. - Walczymy z czasem i staramy się robić wszystko, aby powstrzymać wyciek paliwa - powiedział na briefingu rzecznik filipińskiej straży przybrzeżnej, kontradmirał Armando Balilo. Dodał, że jeśli cały ładunek z tankowca MT Terra Nova wydostanie się do morza, będzie to największy wyciek w historii Filipin.