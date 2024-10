Wypadek w Tatrach Wysokich. Nie żyje turystka z Polski

Polska turystka nie przeżyła upadku z Pośredniej Grani w Tatrach Wysokich - poinformowała w czwartek słowacka Horska Zachranna Slużba (HZS). Do zdarzenia doszło w środę wieczorem.

Turystka z Polski spadła z Pośredniej Grani na dno żlebu w Dolinie Staroleśnej. Jej partner, który nie miał wyposażenia wspinaczkowego, nie mógł zejść do niej i sprawdzić, w jakim jest stanie. Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) zgłosili wypadek słowackim kolegom.

Wypadek w słowackich Tatrach

W rejon zdarzenia, do którego doszło w środę wieczorem, skierowano zespół ratowników HZS ze Starego Smokowca. Ratownicy poinformowali, że kobieta nie przeżyła upadku. Wspięli się do jej partnera, który został sprowadzony przy pomocy specjalistycznego sprzętu, a następnie przetransportowany do Starego Smokowca. Ciało zmarłej przekazano funkcjonariuszom słowackiej policji.