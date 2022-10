Legitymacja właściciela psa. Aby ją dostać, trzeba zaliczyć kurs

Legitymacja właściciela psa została wprowadzona we włoskim Livorno. Aby ją otrzymać, właściciele psów muszą przejść kurs pod okiem behawiorystów i weterynarzy. Władze miasta podkreślają, że projekt ma uświadamiać mieszkańcom, w jaki sposób prawidłowo dbać o czworonożnych przyjaciół.

We włoskiej miejscowości Livorno w życie wszedł program skierowany do osób, które do tej pory nie opiekowały się psami. Składający się z pięciu spotkań kurs ma nauczyć świeżo upieczonych właścicieli czworonogów, w jaki sposób szkolić swojego pupila i jak nie popełniać błędów w codziennej opiece.