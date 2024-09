Wirus Marburg. Nie żyje sześć osób

Wirus Marburg - co to jest?

Wirus Marburg, należący podobnie jak wirus Ebola do rodziny filowirusów, znajduje się na liście Światowej Organizacji Zdrowia obejmującej najbardziej niebezpieczne dla człowieka patogeny. Jego nazwa nawiązuje do miejsca, w którym go odkryto. W 1967 roku zachodnioniemieckim Marburgu do szpitala zaczęli zgłaszać się pacjenci z charakterystycznymi objawami: wysoką gorączką, bólami mięśni i głowy, czasem biegunką bądź wysypką, do których po kilku dniach dołączały ciężkie objawy krwotoczne.