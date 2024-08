Wielka Brytania w szponach burzy Lilian

Do Wysp Brytyjskich w piątek dotarła burza Lilian. Żywioł pozbawił prądu kilkadziesiąt tysięcy odbiorców, spowodował utrudnienia w ruchu pociągów i samolotów, a także łamał drzewa i gałęzie. Prędkość porywów wiatru sięgała blisko 120 kilometrów na godzinę.

Odwołane loty, porywy do 120 km/h

Most Humber w północno-wschodniej Anglii, znajdujący się w pobliżu miasta Kingston upon Hull, został zamknięty dla wysokich pojazdów, kiedy odnotowano średnią prędkość wiatru dochodzącą do 88 kilometrów na godzinę. Na ulicach Manchesteru usuwano powalone drzewa i gałęzie z dróg i torów tramwajowych.