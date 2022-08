Operacje odwołane w dwóch szpitalach. Komputery nie poradziły sobie z lipcowymi upałami

Dwa szpitale w Londynie musiały odwołać operacje, a ciężko chorych pacjentów skierować do innych placówek, po tym jak systemy informatyczne przestały działać z powodu rekordowej fali upałów w połowie lipca - donoszą brytyjskie media. "Chaos", jak opisują tę sytuację lekarze, trwał przez niemal trzy tygodnie. Przyznają, że zagrażała ona bezpieczeństwu pacjentów. Dyrektor obu placówek przeprosił pacjentów, ich rodziny oraz personel za problemy wynikłe z awarii.

W połowie lipca Wielką Brytanię nawiedziła bezprecedensowa fala upałów, podczas której po raz pierwszy na Wyspach zanotowano temperaturę powyżej 40 stopni Celsjusza , i to w wielu miejscach jednocześnie. Ekstremalnie wysoka temperatura mocno obciążyła infrastrukturę w całym kraju. Jednym z najgorętszych punktów na mapie był Londyn, gdzie doszło do serii pożarów i wypadków związanych z wysoką temperaturą.

W czasie kulminacji fali upałów, 19 lipca w Szpitalach Św. Guya i Św. Tomasza w Londynie doszło do awarii komputerów. Dyrektor placówek profesor Ian Abbs zaznaczył, że awaria była "niezwykle poważna". Część systemów została przywrócona do końca lipca, ale odzyskanie danych i uruchomienie części funkcji zajęło więcej czasu.

- Złożoność naszych obecnych systemów IT utrudniła ich odzyskanie - wskazał rzecznik prasowy szpitali.

"Przepraszamy wszystkich, którzy zostali dotknięci przez problemy"

"Przepraszamy wszystkich, którzy zostali dotknięci przez niezwykle poważne problemy informatyczne, jakich doświadczyliśmy. To przeprosiny dla naszych pacjentów, ich rodzin i naszych lokalnych społeczności za to, jaki wpływ na ich opiekę mógł mieć ten incydent" - napisano w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej.

Londyn. Odwołane operacje, przełożone terapie

Problemy z funkcjonowaniem systemu informatycznego nie pozostały bez wpływu na funkcjonowanie szpitala. Dziennik "The Guardian" donosi, że część operacji musiała zostać odwołana, a poważnie chorych pacjentów trzeba było skierować do innych placówek.

Problemy zgłaszali także sami pacjenci. Chorzy na raka byli narażeni na podanie niewłaściwych leków, a część z nich z dnia na dzień dowiedziała się, że ich chemioterapia została odwołana. Wiele osób nie mogło skontaktować się ze szpitalem, by wyjaśnić nieporozumienia.

"Lecieliśmy na oślep"

Jak opowiadają lekarze, praca w tych szpitalach bez dostępu do cyfrowych archiwów okazała się ogromnym wysiłkiem. Aby otrzymać wyniki z laboratorium, konieczne było wysyłanie po nie innych pracowników szpitala, którzy mieli później problemy ze znalezieniem właściwego pacjenta. Utrata cyfrowych zapisów oznaczała również brak dostępu do kontroli danych, która pomaga ograniczyć ludzkie błędy. - Lecieliśmy na oślep. To był chaos - określił sytuację jeden z lekarzy ze szpitala św. Tomasza, cytowany przez "Guardiana".