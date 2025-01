Niebezpiecznie niska temperatura zagraża ponad 120 milionom Amerykanów. Fala arktycznego mrozu rozleje się w weekend i w przyszłym tygodniu po niemal całych Stanach Zjednoczonych. Temperatura odczuwalna może wynieść nawet -45 stopni Celsjusza. Według meteorologów AccuWeather poniedziałkowe zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta może być najzimniejszą taką uroczystością od 40 lat.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Według dziennika "Washington Post" około 30 stanów i niemal 50 milionów osób może doświadczyć temperatury poniżej -23 stopni Celsjusza. Spadek temperatury od -29 do -34,5 st. C grozi w poniedziałek i wtorek rano mieszkańcom części Dakoty Północnej, Minnesoty, Wisconsin i Michigan. Może to spowodować na odsłoniętej skórze odmrożenia w ciągu 10-20 minut.

Zgodnie z prognozami obszary od Illinois po Maine doświadczą temperatury w zakresie od -18 do -29 stopni. Rekordowo niska temperatura we wtorek i środę rano możliwa jest między innymi w Pittsburghu, Morgantown (Wirginia Zachodnia) i Binghamton (Nowy Jork).

Ekstremalny mróz zacznie się w ten weekend i utrzyma się przez większość przyszłego tygodnia. Kiedy mroźne powietrze dotrze do Stanów Zjednoczonych, będzie zimniej niż na Grenlandii - ostrzegają synoptycy. W Nuuk, stolicy tej wyspy, temperatura może być wyższa niż w wielu miejscach w USA. W sumie ponad 120 milionów Amerykanów mieszka w strefie, gdzie od niedzieli termometry zaczną pokazywać niebezpiecznie niskie wartości.

Temperatura odczuwalna może wynieść -45 stopni

Oprócz skrajnie niskiej temperatury przewidywany jest również silny wiat, który znacząco spotęguje odczucie zimna. W poniedziałek temperatura odczuwalna może osiągnąć od -40 do -45 st. C w Dakocie Północnej i północnej Minnesocie.

We wtorek odczuwalne -34,5 stopnia spodziewane jest w Minnesocie, Wisconsin i Michigan. W środę temperaturę odczuwalną -29 stopni mogą odnotować Michigan, Ohio, zachodnia część Pensylwania, Wirginia Zachodnia oraz zachodnia część stanu Nowy Jork.

Polarny układ przyniesie także opady śniegu w regionach Środkowego Wschodu i Północno-Wschodniej Ameryki.

Prognozowane odchylenie temperatury od normy w Ameryce Północnej 20 stycznia Tropical Tidbits

Najzimniejsze zaprzysiężenie od 40 lat

W poniedziałek w Waszyngtonie ma odbyć się zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z prognoz ekspertów z NWS wynika, że temperatura maksymalna tego dnia wyniesie około -6/-4 st. C. - Ponadto wiatr będzie porywisty - powiedział Marc Chenard, meteorolog z NWS. Dodał, że silny wiatr spowoduje, że temperatura odczuwalna wahać się będzie od -20 do -9 st. C.

Z prognozy meteorologów serwisu AccuWeather wynika, że może to być najzimniejszy dzień zaprzysiężenia prezydenta USA od 1985 roku, kiedy to Ronald Reagan został zaprzysiężony na drugą kadencję. Temperatura podczas tamtej ceremonii wyniosła -13,8 st. C.

Rozwiń

Autorka/Autor:anw,ps