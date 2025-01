"W przyszłości będziemy świadkami większej liczby takich zdarzeń"

Japońskie służby ratunkowe od wtorku próbują dotrzeć do człowieka, który wpadł do zapadliska w jezdni w mieście Yashio. Akcja ratunkowa jest bardzo trudna, mężczyzna wciąż znajduje się pod gruzami, a władze obawiają się możliwego wycieku wody ze zniszczonej kanalizacji.

W niewielkim mieście Yashio, położonym w pobliżu Tokio, we wtorek na jezdni utworzyło się rozległe zapadlisko, do którego wpadła ciężarówka kierowana przez 74-letniego mężczyznę. Od tamtej pory w pobliżu utworzył się kolejny otwór, a później obie dziury połączyły się w jedną - o szerokości aż 40 metrów szerokości i głębokości na 15 metrów. Pojazd udało się wyciągnąć, a kierowcy nie.

Trudna akcja ratunkowa

Służby robią wszystko, co w ich mocy, by ocalić mężczyznę. Ratownicy budują specjalną rampę, po której przejechać ma ciężki sprzęt do rozkopania gruzów. Platforma ma mieć aż 30 metrów i prowadzić z parkingu pobliskiej restauracji do środka zapadliska.