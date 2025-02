W Egipcie dokonano odkrycia, jakiego nie było od ponad stu lat

Jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych w ostatnich latach

"Odkrycia grobowca dokonała grupa brytyjskich i egipskich badaczy. Wszystko wskazuje na to, że został on opróżniony jeszcze w starożytności, dlatego nie znaleziono tam tak bogatego wystroju jak w grobowcu Tutanchamona" - przekazano w opublikowanym we wtorek komunikacie. Zaznaczono jednak, że wciąż jest to jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych w ostatnich latach - ostatni raz na grobowiec faraona natrafiono w 1922 roku, kiedy to znaleziono miejsce pochówku Tutanchamona. Wejście do grobowca zostało odkryte w 2022 r., ale naukowcy wcześniej sądzili, że jest tam pochowana jedna z królewskich żon.