W dwa dni zginęło sto osób. "Myśleli, że bóg ich ochroni"

W piątek indyjscy urzędnicy państwowi poinformowali, że na skutek gwałtownych burz i intensywnych opadów deszczu od środy w kraju zginęło ponad 100 osób. Co najmniej 82 ofiary śmiertelne zanotowano w położonym na północnym wschodzie stanie Bihar, gdzie doszło do licznych osuwisk. Lokalne media podały, że co najmniej 13 osób zginęło po uderzeniu pioruna.