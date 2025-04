Podczas burzy padł system alarmowy. Nie żyją dwie osoby

Co najmniej dwie osoby nie żyją na skutek burz, które we wtorek przeszły nad centralnymi i wschodnimi Stanami Zjednoczonymi. Do śmiertelnych wypadków doszło w Pittsburghu. Przez pogodę w mieście przez pewien czas były problemy z działaniem systemów alarmowych, wystąpiły także długie przerwy w dostawie prądu.

We wtorek alarmy przed silnymi burzami obowiązywały od Teksasu po Nowy Jork. Na tym ogromnym obszarze spodziewane były silne porywy wiatru, ulewne opady deszczu i gradu oraz ryzyko wystąpienia tornad. Prognozy okazały się trafne - do wtorkowego wieczora prądu nie miało ponad 700 tysięcy odbiorców na terenie kilkunastu stanów, a podmuchy wiatru przekraczały prędkość 110 kilometrów na godzinę.

Uszkodzone systemy alarmowe

Szczególnie trudna sytuacja panowała w Pensylwanii na obszarze metropolitarnym miasta Pittsburgh. Jak podały we wtorek lokalne władze, we wtorek na skutek burz zmarły co najmniej dwie osoby. W Pittsburghu mężczyzna zginął po dotknięciu zerwanej linii wysokiego napięcia. Szczegóły drugiego wypadku nie zostały podane do wiadomości publicznej.