Zima, jakiej jeszcze nie było. Co za nią stało?

Rekordowy mróz i śnieżyce

Jak wynika z danych Narodowej Agencji Oceaniczno-Atmosferycznej (NOAA), styczniowy atak zimy pobił wiele rekordów. W Nowym Orleanie w Luizjanie 22 stycznia termometry pokazały -3,3 stopnia Celsjusza - to najniższa wartość od 1940 roku. Tego samego dnia w mieście Lafayette padło -15,6 st. C. najmniej od 1893 r., zaś w położonym nieopodal malutkim New Iberia zanotowano -16,7 st. C, najniższą wartość w historii miejscowości.