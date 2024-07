W Nowym Jorku doszło do awarii mostu obrotowego Third Avenue Bridge. Z powodu przegrzania "utknął w pozycji otwartej", a służby musiały go schłodzić, polewając strumieniami zimnej wody. W mieście w ostatnich dniach odnotowuje się bardzo wysokie temperatury.

Third Avenue Bridge to położony na rzece Harlem w Nowym Jorku most, łączący dzielnice Manhattan i Bronx. Został otwarty w 1898 roku i jest mostem obrotowym - część środkowa z jezdnią obraca się, umożliwiając statkom przepłynięcie przez rzekę. Jak podają amerykańskie media, z powodu ogromnych upałów w rejonie Nowego Jorku, w poniedziałek około godz. 14:45, doszło do awarii. W wyniku przegrzania jego metalowej konstrukcji, przestał działać. "Most utknął w pozycji otwartej z powodu rozszerzenia się stali pod wpływem upału" - pisze NBC New York, cytując urzędników.

Upały w USA. Awaria mostu w Nowym Jorku

Miejskie służby musiały schłodzić most, przez kilka godzin polewając go wodą, by mógł zostać ponownie złączony ze swoimi pozostałymi, nieruchomymi częściami.. Na udostępnionym nagraniu widać, jak silne strumienie wody kierowane są na ogromną konstrukcję. Ostatecznie most udało się naprawić późnym popołudniem, kiedy to około godz. 18:30 ponownie wpuszczono na niego samochody. Jak podaje FOX 5, jego tymczasowe zamknięcie spowodowało duże korki w okolicy.

Third Avenue Bridge przestał się obracać z powodu upału Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images

Nowy Jork w ostatnich dniach zmaga się z falą upałów, a temperatura zmierzona w Central Parku w poniedziałek była najwyższa w tym roku i wyniosła 35 stopni Celsjusza. Ogółem, w całych Stanach Zjednoczonych alertami związanymi z upałami jest objętych około 130 milionów mieszkańców. W ostatnich dniach w kraju padło wiele rekordów temperatury i spodziewane są kolejne.

