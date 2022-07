Żar znów w Europie. "Czuję, jakbyśmy się roztapiali"

Nieznośne upały ogarniają kraje Europy. W Hiszpanii temperatura sięga już 43 stopni Celsjusza, a to dopiero początek fali upałów. Podobne gorąco panuje w Portugalii. Ale upalna pogoda zawitała również do Wielkiej Brytanii, gdzie w poniedziałek w cieniu było powyżej 30 stopni. Mieszkańcy i turyści szukają różnych sposobów na ochłodę.

Choć w Hiszpanii temperatura w cieniu osiąga ponad 40 stopni Celsjusza, upały na Półwyspie Iberyjskim nie dziwią tak jak w Wielkiej Brytanii, gdzie również dotarła niezwykle gorąca pogoda. W poniedziałek, jak wynika z danych niemieckiego serwisu wetteronline.de, temperatura w Anglii osiągała ponad 30 st. C. W Londynie zmierzono 31 st. C.

"Czuję, jakbyśmy się roztapiali"

Hiszpania walczy z drugą falą upałów tego lata, która ma potrwać co najmniej do 14 lipca. W niedzielę najwyższą temperaturę odnotowano w okolicach Sewilli, gdzie termometry pokazały tam 43 stopnie Celsjusza. Podobnie gorąco było w poniedziałek. W Madrycie temperatura osiągnęła nieco poniżej 40 st. C. Na kolejne dni w Hiszpanii, tak jak i we Włoszech, prognozuje się temperaturę dochodzącą nawet do 45 st. C. Prawie w całej Hiszpanii obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.