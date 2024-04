Ekstremalna fala upałów. "Jest tak gorąco, że nie można oddychać"

Filipiny zmagają się z ekstremalną falą upałów. W prowincji Cavite temperatura wynosiła miejscami 37,1 st. C, a ta odczuwalna była dużo wyższa.

We wtorek termometry w filipińskiej prowincji Cavite pokazały 37,1 stopnia Celsjusza. Temperatura odczuwalna była znacznie wyższa i wyniosła 47 stopni - podała w środę agencja informacyjna AFP. - Jest tak gorąco, że nie można oddychać - opowiadał 60-letni Erlin Tumaron, który pracuje w nadmorskim kurorcie w prowincji Cavite.

Temperatura odczuwalna - mierzona przy uwzględnieniu takich czynników jak prędkość wiatru, promieniowanie słoneczne i wilgotność - wyniosła w środę w przynajmniej 30 miastach i gminach co najmniej 42 stopnie Celsjusza. W stolicy Filipin - Manili - we wtorek sięgnęła nawet 45 stopni.

Upał może być jeszcze większy

Marzec, kwiecień i maj na Filipinach są zwykle najcieplejszymi i najsuchszymi miesiącami w roku. Jak dotąd w kraju jest piekielnie gorąco. Zdaniem Any Solis, ekspertki do spraw klimatu w filipińskiej narodowej agencji meteorologicznej, ma to związek z anomalią El Nino.