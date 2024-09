Upał dotarł nawet do Norwegii. "Prawdopodobnie padło wiele rekordów"

Fala gorąca na początku września, która przynosi wysokie wartości na termometrach w dużej części Europy, dotarła także do Norwegii. W czwartek, w miastach Etne i Sauda na południu kraju, termometry w najcieplejszym momencie dnia pokazały powyżej 30 stopni Celsjusza. W przypadku pierwszego z miast padł rekord ciepła dla września dla całego kraju. 30,6 st. C pobiło wartość 28,6 st. C, ustanowioną w mieście Drammen w 2021 roku.