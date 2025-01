Twierdzi, że znalazła fragmenty rakiety, która eksplodowała w powietrzu

Mieszkanka Florydy twierdzi, że w trakcie pobytu na wyspach Turks i Caicos znalazła szczątki Starshipa, megarakiety SpaceX, która eksplodowała krótko po starcie w ubiegłym tygodniu. Po tym jak opublikowała w sieci zdjęcia spalonych części maszyny, wiele osób zgłosiło się do niej z chęcią ich zakupu.

- Spojrzeliśmy na niebo i zobaczyliśmy, coś co przypominało rój meteorów. Nigdy nie doświadczyliśmy czegoś takiego - opowiadała Zavet.

- Musieliśmy je zebrać. Nie byliśmy pewni co z nimi zrobić, ale wiedzieliśmy, że są wyjątkowe - dodała kobieta.

Chrapka dla kolekcjonerów

Kobieta wraz ze swoim mężem znalazła pięć fragmentów, ale do domu na Florydzie zabrała tylko dwa. Pierwszy z nich przypomina płytkę z pianką. Drugi ma inną strukturę.

- To coś, jak guma, albo fragment opony. Widać, że była spalona - powiedział Maxim Zavet.

- Takie płytki są zaprojektowane, by przetrwać ponowne wejście w atmosferę. Zazwyczaj spadają do oceanu - stwierdził Robert Duvall, który od kilku dekad zajmuje się fotografią kosmiczną.

To, czy znalezione przez Amerykanów szczątki należą do Starshipa, nadal nie zostało potwierdzone. Jednak znaleziska wzbudziły ogromne zainteresowanie w internecie. Po opublikowaniu zdjęć w mediach społecznościowych do Eleny Zavet zgłosiło się wiele osób z chęcią kupna kosmicznych fragmentów. Para zdecydowała się jednak je zachować.