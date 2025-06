Kraj ma zniknąć pod wodą, masowo składają wnioski o wizy

Ponad jedna trzecia mieszkańców Tuvalu - niewielkiego wyspiarskiego państwa na Oceanie Spokojnym - złożyła wnioski o wizę w australijskim programie migracyjnym, który ma chronić ich przed skutkami zmian klimatycznych. Inicjatywa ta, będąca częścią Paktu Falepili, to pierwsza na świecie umowa łącząca kwestie migracji, klimatu i bezpieczeństwa.

Tuvalu, zamieszkane przez niespełna 11 tysięcy osób, to jedno z miejsc na świecie najbardziej zagrożonych przez podnoszący się poziom mórz. Archipelag tworzy dziewięć atoli koralowych, z których dwa są już w dużym stopniu zalane. Średnia wysokość lądu to zaledwie dwa metry nad poziomem morza. Według prognoz NASA, jeśli poziom oceanu podniesie się o jeden metr do 2050 roku, nawet 90 procent głównego atolu Funafuti znajdzie się pod wodą.