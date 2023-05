Kolejne potężne trzęsienie ziemi zagraża Stambułowi. "Możemy być pewni wysokiego poziomu zniszczeń"

Możemy być pewni wysokiego poziomu zniszczeń - stwierdziła doktor Deniz Ay z Uniwersytetu w Bernie, specjalistka zajmująca się urbanistyką, odnosząc się do przewidywanego wielkiego trzęsienia ziemi w Stambule. Podkreśliła, że aby nie dopuścić do "prawdziwej katastrofy, konieczne jest błyskawiczne poprawienie jakości budynków". Zdaniem dra Bugra Gokce z Departamentu Zarządzania Ryzykiem Trzęsienia Ziemi i Planowania Miejskiego w Stambule, "wszystkie instytucje centralne Turcji muszą współpracować na rzecz zabezpieczenia i przygotowania" największego i najgęściej zaludnionego miasta kraju.

Specjalistka: możemy być pewni wysokiego poziomu zniszczeń

- Jakość konstrukcji i gęstość zaludnienia to wynik podejmowanych przez dekady decyzji politycznych - stwierdziła dr Ay. Podkreśliła, że aby "poważne zniszczenia nie przekształciły się w prawdziwą katastrofę, konieczne jest błyskawiczne poprawienie jakości budynków". - Niestety trudno mówić o sukcesie ostatnich ponad 20 lat przygotowań po trzęsieniu z końca XX wieku, na co największy wpływ miała centralizacja władzy widoczna najwyraźniej w ostatniej dekadzie. Miasto musi wzmocnić swoje budynki. To priorytet. Rozwijanie zdolności ekip ratunkowych musi być ostatnią deską ratunku - mówiła.

Istota współpracy

Mówiąc o sposobach na przygotowanie metropolii na niemożliwe do uniknięcia trzęsienie ziemi, dr Bugra Gokce z Departamentu Zarządzania Ryzykiem Trzęsienia Ziemi i Planowania Miejskiego urzędu metropolitalnego w Stambule (IBB) powiedział, że "nie jest to możliwe bez współpracy z władzami centralnymi". - Wszystkie instytucje centralne Turcji muszą współpracować na rzecz zabezpieczenia i przygotowania Stambułu - ocenił.

- Po lutowym trzęsieniu mieszkańcy Stambułu stali się bardziej świadomi zagrożenia. Miasto, przygotowując się do katastrofy, zapewnia już pomoc w renowacji budynków. Chcemy też skupić się na konstrukcji budynków rezerwowych, w których mieszkańcy będą mogli zatrzymać się na okres półtora do dwóch lat, kiedy zagrożone obiekty będą odnawiane lub usuwane - dodał.

"Miasto odporne na trzęsienia ziemi"

Zdaniem ekspertki z Uniwersytetu w Bernie, obecne władze Stambułu - zarządzające nim od 2019 roku - dokładają wszelkich starań, by nadrobić stracone z punktu widzenia przygotowań na trzęsienie ziemi lata. - Największym wyzwaniem pozostają jednak nierówności społeczne, które determinują to, kogo stać na życie w bezpieczniejszych warunkach, a kogo nie - stwierdziła. - Bardziej centralną i uniwersalną kwestią jest to, czy warunki mieszkaniowe powinny być traktowane jako podstawowe prawo do bezpiecznego i godnego życia - dodała.