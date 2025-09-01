Silne trzęsienie Ziemi w Afganistanie pochłonęło życie ponad 800 osób, a ponad 3000 zostało rannych. Akcję ratunkową utrudnia niedostępność wielu dotkniętych obszarów. W rozmowach z mediami świadkowie katastrofy zrelacjonowali swoje przeżycia.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6, które nawiedziło wschodni Afganistan, wywołało ogromne szkody. Śmierć poniosło ponad 800 osób, a 3000 zostało rannych. Znaczne zniszczenia wynikają w dużej mierze z niewielkiej głębokości epicentrum, które znajdowało się zaledwie osiem kilometrów pod powierzchnią ziemi.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. "Wyciągnijmy pogrzebanych"

Na obszar dotknięty przez trzęsienie ziemi przybyły media z całego świata, a osoby, które przeżyły katastrofę, relacjonowały swoje przeżycia. Mieszkaniec dystryktu Nurgal w wilajecie (prowincji) Kunar, jednego z najbardziej dotkniętych katastrofą, powiedział telewizji Al Jazeera, że cała jego wioska została zrównana z Ziemią, a wiele osób w różnym wieku znajduje się pod gruzami.

- Dzieci leżą pod gruzami. Starsi ludzie leżą pod gruzami. Młodzi ludzie leżą pod gruzami. Potrzebujemy tu pomocy. Potrzebujemy ludzi, którzy tu przyjdą i dołączą do nas. Wyciągnijmy pogrzebanych. Nie ma nikogo, kto mógłby przyjść i wyciągnąć zwłoki spod gruzów - błagał zrozpaczony.

Jeden z mieszkańców dystryktu Nurgal został zaskoczony przez trzęsienie, gdy spał. W rozmowie z Associated Press przyznał, że po obudzeniu się uratował trójkę swoich dzieci i miał zamiar pobiec po resztę swojej rodziny, ale zawalił się na niego dach.

- Byłem na wpół pogrzebany i nie mogłem się wydostać. Moja żona i dwaj synowie nie żyją, mój ojciec jest ranny i leży ze mną w szpitalu. Byliśmy uwięzieni przez trzy do czterech godzin, dopóki nie przyjechali ludzie z innych rejonów i mnie nie wyciągnęli - opisał swoje przeżycia.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Trwa akcja ratownicza AP Photo/Hedayat Shah/EastNews

Mężczyźni leczeni przed kobietami

Na nagraniach i zdjęciach z afgańskich szpitali nie widać kobiet i dzieci. Lokalny niezależny reporter, który odwiedził główny szpital w Dżalalabadzie w wilajecie Nangarhar, potwierdził BBC, że przebywają tam kobiety przetransportowane helikopterem, ale obecnie znajduje się tam znacznie więcej mężczyzn.

Reporter wyjaśnił, że wschodni Afganistan to bardzo konserwatywne miejsce, więc ze względów kulturowych kobiety mogą być leczone później. Istnieje obawa, że niektóre z nich mogły zostać w swoich wioskach lub poczekać na świt, aż rodziny zabiorą je do szpitala. Podczas trzęsienia ziemi w wilajecie Paktika w 2022 roku szpitale zapełniły się kobietami dopiero dwa dni po zdarzeniu.

