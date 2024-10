Supertajfun nabiera sił. O tej porze roku to rzadkość

Lokalna agencja meteorologiczna (Central Weather Administration) przyznała tajfunowi Kong-rey najwyższą kategorię pod względem siły. Żywioł gwałtowne wzmocnił się w środę na Morzu Filipińskim i obecnie niesie ze sobą ekstremalne opady deszczu oraz wiatr o prędkości porywów dochodzących do 300 kilometrów na godzinę.

"To potężny tajfun o ogromnym rozmiarze"

Prezydent Tajwanu Lai Ching-te zaapelował do mieszkańców wyspy o niezbliżanie się do wybrzeża oraz gór. "Nalegam, by moi przyjaciele ze wschodnich, południowych i północnych części kraju pozostali w gotowości" - napisał w mediach społecznościowych.