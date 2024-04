Jak żyje się z ciągłym ryzykiem trzęsienia ziemi? "To mają już zakodowane w głowie"

Do trzęsienia ziemi doszło w środę rano czasu miejscowego. Epicentrum zjawiska o magnitudzie 7,4 znajdowało się w pobliżu prowincji Hualian na wschodnim wybrzeżu Tajwanu. Było to najsilniejsze trzęsienie, jakie nawiedziło ten kraj od 25 lat.

Jak podała w sobotę tajwańska Krajowa Agencja Straży Pożarnej (NFA), liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia wzrosła do co najmniej 13 - poprzednio informowaliśmy o 12 zabitych . 1145 osób zostało rannych, a 405 pozostaje uwięzionych w odciętych od świata miejscowościach oraz w regionie Parku Narodowego Taroko. Dodatkowo prowadzone są poszukiwania sześciu zaginionych oraz akcje ewakuacyjne, trwa udrażnianie zablokowanych dróg.

Przygotowani na zagrożenie

- Pierwsza rzecz to na pewno wejście pod stół - opowiadała pani Zuzanna. - Kiedy przebywa się z Tajwańczykami, kiedy odczują oni nawet delikatne wstrząsy, to zazwyczaj od razu wchodzą pod stół, mają to już zakodowane w głowie. (...) Dzięki temu, że ludzie reagują na to bardzo szybko, w przypadku tak wielkiego trzęsienia ziemi, jakie mieliśmy teraz, też byli oni na to przygotowani.