Supertajfun uderzył. Setki tysięcy ewakuowanych

Supertajfun Yagi dotarł w piątek do chińskiej wyspy Hajnan, przynosząc bardzo silny wiatr i ulewny deszcz. Ewakuowano około 400 tysięcy mieszkańców, zamknięto szkoły i odwołano loty. To drugi najsilniejszy cyklon w tym roku na świecie, następne na jego drodze są Wietnam i Laos.

Żywioł zszedł na ląd w piątek po południu czasu lokalnego w rejonie miasta Wenchang na północnym wybrzeżu wyspy. Yagi osiągnął maksymalną prędkość wiatru 234 kilometrów na godzinę, co oznacza, że jest to jak dotąd najsilniejszy cyklon tropikalny w tym roku w Azji i drugi najsilniejszy na świecie, zaraz po huraganie atlantyckim Beryl, który w lipcu przeszedł przez Karaiby. Meteorolodzy określają Yagiego mianem supertajfunu.

Jeszcze w środę Yagi rozwijał wiatr o prędkości dochodzącej do 90 km/h, dlatego był określany jako burza tropikalna, ale do czwartku jego siła gwałtownie wzrosła.

Ewakuacje, zamknięte szkoły, odwołane loty

Przed dotarciem do Chin Yagi przeszedł przez FIlipiny, gdzie zginęło co najmniej 16 osób i doszło do licznych szkód.