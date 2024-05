Starliner nie ma dobrej passy. Jest nowa data próby startu

Jak poinformowała we wtorek NASA, rakieta Atlas V, niosąca nową kapsułę kosmiczną Starliner od firmy Boeing Co., zostanie przetoczona z powrotem do hangaru w celu wymiany zaworu ciśnieniowego w górnym stopniu rakiety. Decyzja ta sprawia, że długo oczekiwany, pierwszy załogowy lot testowy statku kosmicznego opóźni się i odbędzie się najwcześniej 17 maja.