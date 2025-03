Służył od stuleci. Zawalił się tej nocy

Zawalił się zabytkowy most na rzece Tag w centralnej Hiszpanii. Jak poinformowały lokalne władze, do uszkodzenia doszło w niedzielną noc. Most pochodził z XV wieku i został założony na konstrukcji pochodzącej z czasów Cesarstwa Rzymskiego.

Nad zachodnią Europą od kilku dni przemieszcza się wir niżowy Martinho, przynosząc ze sobą obfite opady deszczu. Ulewy dotknęły do tej pory Półwysep Iberyjski, Francję i Włochy, powodując wzrost stanów wody na wielu rzekach, w tym Tagu, Duero czy Adaja. Miejscami doszło do podtopień, a wezbrany nurt zalewał drogi i uszkadzał elementy infrastruktury.

Utrata dziedzictwa

Symbol miasta

Nazwa "most rzymski" wywodzi się z historii obiektu. Został on zbudowany na fundamentach pochodzących z okresu Cesarstwa Rzymskiego pod koniec XV wieku. Obecnie nosił on nazwę Most Santa Catalina i służył pieszym i rowerzystom.