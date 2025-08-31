Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie. Lokalne władze: setki ofiar
31 sierpnia 2025, 21:50
Aktualizacja: 1 września 2025, 5:01
Trzęsienie ziemi nawiedziło w niedzielę wschodnią część Afganistanu. Miało magnitudę 6 - podało Niemieckie Centrum Badań Geologicznych (GFZ).
Ziemia zatrzęsła się w niedzielę o godzinie 23.47 lokalnego czasu we wschodniej części Afganistanu w górzystym terenie w pobliżu granicy z Pakistanem w okolicy Dżalalabadu. Epicentrum znajdowało się 36 kilometrów na północ od Bāsawul. Hipocentrum zlokalizowano na głębokości 10 kilometrów.
Jak podało Niemieckie Centrum Badań Geologicznych (GFZ), trzęsienie ziemi miało magnitudę 6.
W poniedziałek lokalni urzędnicy poinformowali, że liczba ofiar liczona będzie w setkach.
