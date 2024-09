Od suszy popękały drzewa, a rzeka zmieniła się w zielony dywan

"To się nigdy wcześniej nie zdarzyło"

Badaczka zwróciła uwagę, że susza zdziesiątkowała także miejską roślinność. Nienawadniane rośliny całkowicie uschły, a w Ogrodzie Botanicznym doszło do popękania części drzew. - To się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Wycinamy drzewa, a zmiany klimatyczne spowodują jeszcze większe zniszczenia naszej flory - powiedziała.

Problem w Sawie stanowi także przeżyźnienie wód. Ścieki komunalne, które trafiają do rzeki, nie są wystarczająco oczyszczane. Zanieczyszczone wody pełne są materii organicznej i składników mineralnych, przez co stają się doskonałą pożywką dla glonów i przyspieszają ich namnażanie się. Do tego procesu szczególnie łatwo dochodzi w wolno płynącej wodzie w rozlewiskach, która nie jest napędzana przez główny nurt rzeki, przez co nie dochodzi do mieszania się wody i rozcieńczania ścieków.