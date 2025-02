Seria wstrząsów w rejonie greckiej wyspy, władze zamykają szkoły

Instytut Geodynamiki w Atenach przekazał, że w niedzielę rano także odnotowano wstrząsy o magnitudzie od 2,8 do 4,5. Nie odnotowano żadnych zniszczeń.

Zdaniem sejsmologa Gerasimosa Papadopulosa aktywność sejsmiczna w tym regionie zaczęła się już wcześniej. Od początku stycznia w tych regionach mogło dojść do nawet 150-200 wstrząsów.

Proszą o zachowanie ostrożności i zamykają szkoły

Zdaniem władz kraju, wstrząsy są związane z żadną aktywnością wulkaniczną i zaczynają już słabnąć. Eksperci uspokajają i podkreślają, że są one powiązane z ruchami tektonicznymi. Mimo tego w poniedziałek 3 lutego szkoły na Santorini mają być zamknięte. Do mieszkańców zaapelowano o trzymanie się z dala od portów i niekorzystanie z promów czy statków wycieczkowych. Poproszono także o powstrzymanie się od gromadzenia w dużych skupiskach.

Grecja jest krajem przyzwyczajonym do wzmożonej aktywności sejsmicznej, ponieważ leży na wielu liniach uskoków płyt tektonicznych. Przeważnie ich epicentra zlokalizowane są na morzu i nie ma ofiar śmiertelnych. Za obecne ukształtowanie Grecji odpowiada erupcja, do której doszło około 1600 roku przed naszą erą. Zdaniem badaczy, było to jedno z najsilniejszych zjawisk tego typu na naszym kontynencie.